19 Июнь 2020 2020-06-19T11:47:34+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 19 июня 2020 года составило 5712 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 19 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 июня 2020 года: 5712 человек, за сутки зафиксировано 259 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7972 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 10443 человек.

- В стране зарегистрировано 569063 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 313963 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксирована 181 смерть по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 7841 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 5712 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU