19 Июнь 2020 2020-06-19T10:17:52+03:00

Сургут, и Сургутский и Нефтеюганский районы в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 259 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 64, Нефтеюганский район – 43, Сургутский район – 32, Нижневартовск – 26, Когалым – 24, Нягань – 15, Нефтеюганск – 12, Ханты-Мансийск – 11, Мегион – 6, Пыть-Ях – 6, Лангепас – 5, Ханты-Мансийский район – 4, Нижневартовский район – 3, Покачи – 3, Радужный – 2, Советский район – 2, Югорск – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 5712.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 57, с симптомами ОРВИ - 142, в бессимптомной форме заболевания – 60. По месту инфицирования: контактные установлены - 127, в случаях контакт уточняется 132.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 26 человек – на ИВЛ, 41 человек – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU