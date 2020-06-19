19 Июнь 2020 2020-06-19T09:49:04+03:00

На югорские дороги в 2019 году потратили 12,6 млрд. рублей. Фото думы ХМАО.

Большая часть средств пошла на строительство и реконструкцию трасс

Изменить размер текста: A A

Расходы югорского дорожного фонда в 2019 году составили 12,6 миллиардов рублей. Как отметили в пресс-службе думы ХМАО, основными источниками поступления средств стали доходы от акцизов на горюче-смазочные материалы, транспортный налог и плата за возмещение вреда, причиняемого дорогам крупногабаритным тяжеловесным транспортом.

- Отдельную часть доходов дорожного фонда составляют штрафы, оплаченные населением региона за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, - уточнили в региональной думе.

Известно, что потраченные средства были направлены на строительство и реконструкцию автодорог, капремонт и ремонт региональных магистралей, содержание и обустройство зимников и ледовых переправ.

ИСТОЧНИК KP.RU