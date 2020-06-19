Льготникам Сургутского района раздадут 23 тысячи масок

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:35:05+03:00

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Упаковки многоразовых масок передали Главам поселений Сургутского района в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса на территории муниципалитета.

- Закупленные маски бесплатно раздадут жителям льготных категорий, - сообщила начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района Алла Вавилина.

Она добавила, что первыми маски получили представителям трёх «очаговых» поселений, изолированных по постановлению губернатора ХМАО. Более всего средств зашиты поступило в посёлок Фёдоровский - 4.800, в Лянтор - 4.700, около тысячи масок отправились в Нижнесортымский. Также предоставили многоразовые маски для жителей Барсово, Солнечного, Ульт-Ягуна и Белого Яра.

ИСТОЧНИК KP.RU