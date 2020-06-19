2020-06-19T08:47:07+03:00
Происшествия

Троих вартовчан задержали с наркотиками в карманах

Возбуждены уголовные дела
Руслан Савинов
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Троих вартовчан задержали с наркотиками в карманахТроих вартовчан задержали с наркотиками в карманахФото: pixabay.com
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В Нижневартовске, накануне, 18 июня, полиция проводила оперативные мероприятия, по поиску изобличение лиц, занимающихся распространением наркотических средств на территории города.

- Так, один из мужчин был задержан на автодороге Сургут – Нижневартовск сотрудниками ГИБДД, другой находился на дачных участках и был обнаружен сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков, третий был установлен патрулем ППС в лесополосе недалеко от города, - сообщает пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Известно, что к каждого из вартовчан при себе в карманах находились пакетики с наркотиками весом 1,765 граммов, 2,143 граммов и 2,791граммов.

Добавим, что к настоящему моменту в отношении граждан возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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