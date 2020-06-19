19 Июнь 2020 2020-06-19T08:40:49+03:00

Сразу три автомобиля столкнулись в Сургуте: есть жертвы. Фото ГИБДД по ХМАО.

Всего за сутки случилось три аварии в Югре

Изменить размер текста: A A

В Сургуте в результате столкновения трех автомобилей погибли два водителя, «Субару» и «Датсун».

- Помимо упомянутого ДТП, на территории региона зафиксировано еще две автоаварии, в которых пострадали два человека, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО,

Кроме того, на территории ХМАО сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности, 18 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Рекомендуем выбирать скорость движения, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима, а руководствоваться, прежде всего, погодой и дорожными условиями, - напоминают специалисты югорским водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU