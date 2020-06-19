2020-06-19T05:01:56+03:00
Общество

Погода в Югре 19 июня: похолодание продолжится

Температура днем поднимется до +20 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 19 июня: похолодание продолжится. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 19 июня: похолодание продолжится. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 19 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, днем +9, +14 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +13 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день и в первой половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8 +10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +10 градусов.

На Руси этот день называли «Ларион Пропольник». По погоде отмечали: полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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