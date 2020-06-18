Общественники призвали власти Сургута не затягивать со строительством автовокзала
Активисты ОНФ Югры призвали власти Сургута не затягивать выполнение ранее согласованной дорожной карты по строительству автовокзала в городе.
- Ранее утвержденного пункты плана действий по благоустройству территории, прилегающей к будущему вокзалу, не исполнены, - отметили в пресс-службе ОНФ Ханты-Мансийского автономного округа.
Напомним, городская администрация пообещала компенсировать неудобства жителям близлежащих территорий строительством парков, детских площадок и тротуаров, а также улучшением транспортной инфраструктуры района.
Отметим, что на данный момент благоустройство - только на бумаге.
ИСТОЧНИК KP.RU