18 Июнь 2020 2020-06-18T16:26:40+03:00

Общественники призвали власти Сургута не затягивать со строительством автовокзала. Фото ОНФ Югры. Фото: Александр Вожич

Близлежащая территория до сих пор не благоустроена

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Активисты ОНФ Югры призвали власти Сургута не затягивать выполнение ранее согласованной дорожной карты по строительству автовокзала в городе.

- Ранее утвержденного пункты плана действий по благоустройству территории, прилегающей к будущему вокзалу, не исполнены, - отметили в пресс-службе ОНФ Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, городская администрация пообещала компенсировать неудобства жителям близлежащих территорий строительством парков, детских площадок и тротуаров, а также улучшением транспортной инфраструктуры района.

Отметим, что на данный момент благоустройство - только на бумаге.

ИСТОЧНИК KP.RU