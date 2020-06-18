Югорский поселок Высокий украсят тысячами цветов

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:17:10+03:00

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Неравнодушные жители Высокого облагораживают территорию возле памятника «Солдату» и монументу «Звезда». Там начали высаживать цветы: бордовые петуньи, бархатцы, георгины, спиреи. Более тысячи цветов украсят в эти дни Высокий.

- На заседании Общественного совета поселка было принято решение к параду Победы, который пройдет в больших городах 24 июня, озеленить территорию возле наших памятников. Предложение поддержали неравнодушные активные жители, которые сами вызвались высадить цветы, - поделилась председатель общественного совета поселка Ольга Любченко.

Добавим, что на днях в Высоком также навели порядок на территории озера.

ИСТОЧНИК KP.RU