18 Июнь 2020 2020-06-18T16:00:20+03:00

Ждать ли малоимущим югорчанам выплат в июне в период пандемии? Фото: pixabay.com

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан. Многие вопросы касались вопросов выплат в период пандемии.

- Выплаты малоимущим в июне не планируется: раннее такую доплату, установленную правительством Югры в мае, получили более 66 тысяч человек. Остальные меры поддержки малообеспеченных граждан продолжают действовать в округе, - акцентировала внимание Наталья Комарова.

Кроме того, в округе продолжают выделять земельные участки многодетным семьям: всего такую поддержку уже получили 2175 семей.

Напомним также, что югорский капитал для семей, имеющих третьего и последующего ребенка составляет 116 тысяч рублей: таким капиталом в 150 тысяч рублей могут воспользоваться семьи, где третий и последующие дети родились после 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU