Ждать ли малоимущим югорчанам выплат в июне в период пандемии?
Губернатор ХМАО Наталья Комарова в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан. Многие вопросы касались вопросов выплат в период пандемии.
- Выплаты малоимущим в июне не планируется: раннее такую доплату, установленную правительством Югры в мае, получили более 66 тысяч человек. Остальные меры поддержки малообеспеченных граждан продолжают действовать в округе, - акцентировала внимание Наталья Комарова.
Кроме того, в округе продолжают выделять земельные участки многодетным семьям: всего такую поддержку уже получили 2175 семей.
Напомним также, что югорский капитал для семей, имеющих третьего и последующего ребенка составляет 116 тысяч рублей: таким капиталом в 150 тысяч рублей могут воспользоваться семьи, где третий и последующие дети родились после 1 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU