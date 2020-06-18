18 Июнь 2020 2020-06-18T15:43:45+03:00

Сургутянин заработал на организации подпольного казино более ста тысяч рублей Фото: pixabay.com

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Суд вынес приговор в отношении жителя Сургута, признанного виновным в совершении преступления по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием интернета».

Установлено, что с января по август 2019 года виновный приобрел восемь игровых автоматов и разместил их в нежилых помещениях в Нефтеюганске и Пыть-Яхе

- Доход от незаконной деятельности подсудимого составил более 100 тысяч рублей, - уточнили полицейские.

Добавим, что суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ с конфискацией игровых терминалов, USB-модемов и денег, полученных преступным путем, в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU