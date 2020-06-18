Югорчанин украл из магазина косметику

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:08:10+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано за сутки зафиксировано 67 преступлений. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, уже раскрыто 37 нарушений закона, из них: четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, пять мошенничеств и девять краж. Раскрываемость по горячим следам составила 55%.

Так, в Нягани возбуждено уголовное дело за кражу в отношении 38-летнего мужчины:

- Подозреваемый путем свободного доступа похитил туалетную воду и декоративную косметику из магазина на улице Ленина на сумму более восьми тысяч рублей, - сообщают стражи порядка.

Отметим, что нарушителя поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU