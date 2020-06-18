2020-06-18T14:59:30+03:00
Общество

Число велостоянок существенно увеличили в Ханты-Мансийске

В городе уже 247 парковочных мест
Руслан Савинов
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Число велостоянок существенно увеличили в Ханты-Мансийске. Фото администрации города.Число велостоянок существенно увеличили в Ханты-Мансийске. Фото администрации города.
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У велосипедистов Ханты-Мансийска в 2020 году несколько поводов порадоваться.

- На велокольце, опоясывающем окружную столицу, оборудовано три площадки для отдыха: в районе пересечения ул. Энгельса – Объездная, у здания Югра-Экспо по ул. Студенческая, и в районе кольцевой развязки ул. Мира – Аэропорт, - сообщает пресс-служба администрации города.

Также за последний год выросло число велостоянок вблизи объектов торговли.

- На данный момент вблизи торговых объектов города оборудовано 247 парковочных мест и это число продолжает расти. До конца этого года, новыми стоянками планируется оснастить ещё 19 адресов, - подводят итог городские власти.

Добавим, что в ближайшем будущем при строительстве новых дорог планируется обязательно учитывать расположение сопутствующих велодорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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