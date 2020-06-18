2020-06-18T14:16:59+03:00
Общество

На берегу югорской реки Меги в 2020 году появится современная аллея

Объект назовут именем трудовой Славы
Руслан Савинов
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На берегу югорской реки Меги в 2020 году появится современная аллея. Фото администрации Мегиона.На берегу югорской реки Меги в 2020 году появится современная аллея. Фото администрации Мегиона.
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Летом 2020 года начнётся первый этап масштабного благоустройство на берегу Меги

- Подрядчик в ближайшее время приступит к демонтажным работам на площади перед памятником Первопроходцам, после чего выполнит благоустройство Аллеи трудовой славы, - уточнили в пресс-службе администрации Мегиона.

Известно, что на аллее установят три скульптуры в виде раскрытых книг.

- В бронзе и граните будут увековечены имена легендарных первооткрывателей мегионской нефти Фармана Салманова, Григория Норкина и Владимира Абазарова,- пояснили власти Мегиона.

Отметим, что вространство перед памятником Первопроходцам выложат тротуарной плиткой, по периметру установят освещение, скамейки по индивидуальным эскизам. Завершить обустройство аллеи планируют в сентябре.

- Она станет подарком Мегиону и мегионцам к 40-летию города, - сообщают специалисты.

Добавим, что продолжением проекта станет постройка скейтпарка в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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