2020-06-18T14:05:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиСургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 243 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 13, Октябрьский район – 2, Ханты-Мансийский район – 2, Сургутский район – 18, Нижневартовский район – 3, Ханты-Мансийск – 15, Сургут – 82, Нефтеюганск - 2, Нижневартовск – 22, Мегион – 7, Советский район – 10, Нягань – 12, Когалым – 36, Радужный – 9, Лангепас – 2, Покачи – 6, Югорск - 2, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 5453.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 39, с симптомами ОРВИ - 168, в бессимптомной форме заболевания – 36. По возрастной структуре: дети – 49, 18-29 лет – 33, 30-49 лет – 101, 50-64 года – 50, старше 65 лет – 10. Контакт из очагов в 138 случаях, в 105 – контакты уточняются.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 26 человек – на ИВЛ, 41 человек – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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