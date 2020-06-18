На югорских дорогах в 2020 году пострадали 46 юных пассажиров
Только с начала 2020 года в 35 дорожно-транспортных происшествиях в ХМАО пострадали 46 детей-пассажиров, десять из которых перевозились непристегнутыми средствами защиты.
Например, 16 июня в Нижневартовске водитель «ВАЗ» перевозил 7-летнюю девочку и 5-летнего мальчика без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
- В результате столкновения с автомобилем «Нива Шевроле» дети получили травмы, - напомнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.
Подобное ДТП случилось 17 июня в Нягани:
- Травмы получила 11-летняя девочка, а 4-летнему мальчику оказана разовая медпомощь. Дети также, перевозились с нарушением установленных правил, - пояснили автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU