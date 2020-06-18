18 Июнь 2020 2020-06-18T13:44:25+03:00

На югорских дорогах в 2020 году пострадали 46 юных пассажиров. Фото ГИБДД по ХМАО.

Пострадавшие не были пристегнуты должным образом

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Только с начала 2020 года в 35 дорожно-транспортных происшествиях в ХМАО пострадали 46 детей-пассажиров, десять из которых перевозились непристегнутыми средствами защиты.

Например, 16 июня в Нижневартовске водитель «ВАЗ» перевозил 7-летнюю девочку и 5-летнего мальчика без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

- В результате столкновения с автомобилем «Нива Шевроле» дети получили травмы, - напомнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

Подобное ДТП случилось 17 июня в Нягани:

- Травмы получила 11-летняя девочка, а 4-летнему мальчику оказана разовая медпомощь. Дети также, перевозились с нарушением установленных правил, - пояснили автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU