18 Июнь 2020 2020-06-18T13:27:09+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 июня 2020 года составило 5453 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 18 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 июня 2020 года: 5453 человек, за сутки зафиксировано 243 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7790 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 9621 человек.

- В стране зарегистрировано 561091 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 313963 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 182 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 7660 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 5453 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU