Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 июня 2020 года составило 5453 человека
Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 июня 2020 года: 5453 человек, за сутки зафиксировано 243 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 7790 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 9621 человек.
- В стране зарегистрировано 561091 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 313963 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 182 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 7660 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 5453 случаев заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
ИСТОЧНИК KP.RU
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