2020-06-18T12:52:49+03:00
Общество

Югорчан приглашают на всероссийский индивидуальный забег

Единственная обязательная дистанция - социальная
Руслан Савинов
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Югорчан приглашают на всероссийский индивидуальный забегЮгорчан приглашают на всероссийский индивидуальный забегФото: pixabay.com
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В Югре, как и по всей России, празднуется День медицинского работника 21 июня

- В честь этого проводится акция «Всероссийский индивидуальный забег #НеПациент» в рамках всероссийского проекта «Красивая акция: от сердца к сердцу», - сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

Организаторы напоминают о единственной дистанции, социальной, в 1,5 м. В остальном все участники сами выбирают, сколько километров преодолеть - от круга вокруг дома до марафона по пересеченной местности.

Югорчан приглашают поддержать акцию в разрешенное в рамках режима самоизоляции время для индивидуальных спортивных занятий на улице.

- Бегите на здоровье вместе с нами: выкладывайте фотографии с забега в свои социальные сети с тегом #НеПациент, - поясняют организаторы акции.

Ссылка на регистрацию на мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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