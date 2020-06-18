18 Июнь 2020 2020-06-18T12:23:03+03:00

Вартовчанка незаконно прописала у себя десять человек Фото: pixabay.com

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Городской суд Нижневартовска вынес приговор в отношении 27-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в совершении преступления по статье «Фиктивная регистрация граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении в России».

Установлено, что с марта 2019 по январь 2020 года молодая женщина за вознаграждение временно зарегистрировала 10 граждан России по адресу своего проживания.

- Упомянутые люди фактически не жили по месту прописки. Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью, раскаялась, - уточнили стражи порядка.

Суд приговорил вартовчанку к условному лишению свободы сроком на год и штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU