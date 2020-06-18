Вартовчанка незаконно прописала у себя десять человек
Городской суд Нижневартовска вынес приговор в отношении 27-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в совершении преступления по статье «Фиктивная регистрация граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении в России».
Установлено, что с марта 2019 по январь 2020 года молодая женщина за вознаграждение временно зарегистрировала 10 граждан России по адресу своего проживания.
- Упомянутые люди фактически не жили по месту прописки. Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью, раскаялась, - уточнили стражи порядка.
Суд приговорил вартовчанку к условному лишению свободы сроком на год и штрафу.
ИСТОЧНИК KP.RU