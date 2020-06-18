Каков порядок выдачи аттестатов югорским выпускникам в 2020 году?

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:10:08+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан. Многие вопросы касались вопросов образования.

- Аттестаты выпускникам 9 и 11 классов выдают лично с соблюдением профилактических мер, передают через других людей при предъявлении доверенности или отправляют в виде сканированного документа на электронную почту по заявлению выпускника, - пояснила Наталья Комарова.

Она также отметила, что с 20 июня 2020 начинается прием документов на поступление в вузы на основании результатов Единого государственного экзамена.

Кроме того, с сентября 2020 года в регионе начнут тестировать новый формат дистанционного обучения — стойбищную электронная школа для семей с традиционным укладом жизни: педагоги будут преподавать удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU