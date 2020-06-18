Глава Югры посетила стойбище в Нефтеюганском районе

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:45:12+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила стойбище в Нефтеюганском районе, где проживают семьи Анатолия и Вячеслава Каюковых, Любови Ярсомовой. Известно, что они ведут традиционный образ жизни: занимаются охотой и рыболовством.

- Семьи Каюковых активно участвуют в мастер-классах национальной кухни во время проведения международных соревнованиях по гребле на обласах, изготавливают нарты, лыжи, орудия лова для семьи и на заказ, женщины занимаются выделкой шкур, бисероплетением. Все женщины семьи Любови Ярсомовой занимаются выделкой шкур, изготовлением национальной одежды, бисероплетением, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона обсудила с коренными жителями вопросы доставки продуктов питания и участия во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Добавим, что в Югре 1866 человек проживают в отдаленных и труднодоступных местностях. Все они голосуют досрочно с 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU