2020-06-18T11:45:12+03:00
Общество

Глава Югры посетила стойбище в Нефтеюганском районе

Наталья Комарова обсудила с местными жителями ряж актуальных вопросов
Руслан Савинов
Поделиться:
Глава Югры посетила стойбище в Нефтеюганском районе. Фото правительства ХМАО.Глава Югры посетила стойбище в Нефтеюганском районе. Фото правительства ХМАО.
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила стойбище в Нефтеюганском районе, где проживают семьи Анатолия и Вячеслава Каюковых, Любови Ярсомовой. Известно, что они ведут традиционный образ жизни: занимаются охотой и рыболовством.

- Семьи Каюковых активно участвуют в мастер-классах национальной кухни во время проведения международных соревнованиях по гребле на обласах, изготавливают нарты, лыжи, орудия лова для семьи и на заказ, женщины занимаются выделкой шкур, бисероплетением. Все женщины семьи Любови Ярсомовой занимаются выделкой шкур, изготовлением национальной одежды, бисероплетением, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона обсудила с коренными жителями вопросы доставки продуктов питания и участия во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Добавим, что в Югре 1866 человек проживают в отдаленных и труднодоступных местностях. Все они голосуют досрочно с 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчан приглашают на всероссийский индивидуальный забег
Вартовчанка незаконно прописала у себя десять человек
Каков порядок выдачи аттестатов югорским выпускникам в 2020 году?
Глава Югры посетила стойбище в Нефтеюганском районе
Руководителя управляющей компании в Югре наказали за неубранную надпись, рекламирующую наркотики
У памятника основателям Сургута посадили большой цветник
В колонии в Нижневартовске объявили карантин
Югорчанка украла у невнимательного знакомого 200 тысяч рублей
Мэр Сургута: «Сургутяне подхватывают вирус, грубо говоря, на улице»
«КАМАЗ» опрокинулся на югорской трассе
Погода в Югре 18 июня: местами сильный дождь и гроза
Автоинспекторы ХМАО напомнили водителям о последствиях разговоров по мобильному телефону при управлении транспортом
Безопасно ли купаться и отдыхать на несанкционированных водоёмах Югры?
Лучший офтальмолог Югры работает в Сургуте