У памятника основателям Сургута посадили большой цветник

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:01:03+03:00

Всего в течение июня в городе высадят 287 тысяч растений

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Красивых клумб в Сургуте стало больше: накануне, 17 июня, сотрудники управления лесопаркового хозяйства разбили цветник у памятника основателям города.

- Кроме того, цветочное оформление уже готово на улицах: Энгельса, 8, площадь Советов (оформлен цветник из хвойных растений с применением инертного материала), проезд Советов, возле Доски Почета, в парке «Кедровый лог», на территории «развязки» возле магазина «Детский мир» (оформлены декоративные элементы и вазоны «Шары»), - уточнили в пресс-службе администрации Сургута.

Также цветы высадили пл «развязкам» на улицах Губкина и Показаньева, Губкина и Энтузиастов, Нефтяников и Энтузиастов, улица Восход, 4. Вазоны установлены на разделительной полосе по улице Энгельса.

Добавим, что всего в течение июня в грунт высадят 287 144 молодых растений.

- Это будут цинерария, львиный зев, бегония, бархатцы, агератум, алиссум и другие цветы, которым не страшна переменчивая сургутская погода, - уточнили сургутские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU