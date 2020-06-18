2020-06-18T08:37:05+03:00
Общество

Мэр Сургута: «Сургутяне подхватывают вирус, грубо говоря, на улице»

Горожане пренебрегают мерами профилактики
Руслан Савинов
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Мэр Сургута: «Сургутяне подхватывают вирус, грубо говоря, на улице». Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Мэр Сургута: «Сургутяне подхватывают вирус, грубо говоря, на улице». Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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Накануне в Сургуте выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом.

- Несмотря на это, некоторые горожане продолжают гулять компаниями, посещать общественные места без масок и перчаток. Именно из-за нарушений мер безопасности «в быту» и растёт число заболевших, - пояснил глава Сургута.

Он отметил, что крупных очагов заражения в Сургуте нет — лишь в одном медицинском учреждении и строительной компании были зафиксированы такие случаи.

- Все остальные подхватывают вирус, грубо говоря, на улице, - сообщил Вадим Шувалов.

Он призвал тщательнее соблюдать меры профилактики:

- Старайтесь как можно реже посещать общественные места. Не трогайте лицо грязными руками. Избегайте контактов с людьми, у которых явные признаки ОРВИ: кашель, насморк. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы, - призвал мэр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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