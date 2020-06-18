Мэр Сургута: «Сургутяне подхватывают вирус, грубо говоря, на улице»
Накануне в Сургуте выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом.
- Несмотря на это, некоторые горожане продолжают гулять компаниями, посещать общественные места без масок и перчаток. Именно из-за нарушений мер безопасности «в быту» и растёт число заболевших, - пояснил глава Сургута.
Он отметил, что крупных очагов заражения в Сургуте нет — лишь в одном медицинском учреждении и строительной компании были зафиксированы такие случаи.
- Все остальные подхватывают вирус, грубо говоря, на улице, - сообщил Вадим Шувалов.
Он призвал тщательнее соблюдать меры профилактики:
- Старайтесь как можно реже посещать общественные места. Не трогайте лицо грязными руками. Избегайте контактов с людьми, у которых явные признаки ОРВИ: кашель, насморк. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы, - призвал мэр города.
ИСТОЧНИК KP.RU