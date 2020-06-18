2020-06-18T08:30:03+03:00
Общество

«КАМАЗ» опрокинулся на югорской трассе

Один человек получил травмы
Руслан Савинов
Поделиться:
«КАМАЗ» опрокинулся на югорской трассе. Фото ГИБДД по ХМАО.«КАМАЗ» опрокинулся на югорской трассе. Фото ГИБДД по ХМАО.
Изменить размер текста:

В ХМАО накануне, 17 июня, три человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний пассажир, в трех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, около 4 часов утра в Октябрьском районе 63-летний водитель за рулем «КАМАЗа» буксировал транспортное средство «КЕНВОРТ».

- Мужчина, по предварительным данным, не учел видимость в направлении движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель получил травмы, - уточнили в пресс-сслужбе региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, на территории региона сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 22 водителя привлечены к ответственности, 20 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанка украла у невнимательного знакомого 200 тысяч рублей
Мэр Сургута: «Сургутяне подхватывают вирус, грубо говоря, на улице»
«КАМАЗ» опрокинулся на югорской трассе
Погода в Югре 18 июня: местами сильный дождь и гроза
Автоинспекторы ХМАО напомнили водителям о последствиях разговоров по мобильному телефону при управлении транспортом
Безопасно ли купаться и отдыхать на несанкционированных водоёмах Югры?
Лучший офтальмолог Югры работает в Сургуте
В Югре за сезон случилось 99 природных пожаров: 81 возгорание произошло из-за грозы, в 18 случаях виноват человек
Югорчанка бросила на три дня своих четверых детей дома голодными
«Волонтеры Конституции» расскажут югорчанам о поправках в основной закон
На стене больничного городка Нижневартовска начали рисовать мурал, прославляющий медработников
На Нижневартовский район Югры надвигаются сильный дождь, ветер и гроза
Югорчанин, чтобы скрыть следы преступления, завернул тело друга в линолеум и утопил
Без малого сотню заболевших коронавирусом выявили в Сургуте за сутки
Почти восемь тысяч учащихся напишут ГИА на 115 пунктах сдачи в Югре
Отреставрированную пушку военных времен вернули на площадь Сургута
Детские игровые и спортплощадки Югры проверили на соответствие требованиям безопасности
Мистера и мисс здравоохранения определят в Югре
В Сургутском районе подросткам неоднократно продавали алкоголь
В одном из районов Сургута 17 июня отключат электроэнергию
Югра присоединилась к всероссийской акции защиты бездомных животных
На контроле общественников Сургута: строительство центральной площади города
Погода в Югре 17 июня: умеренный дождь и гроза
Наталья Комарова: «Команда Югры – это все жители региона»
Наталья Комарова выступила перед Президиумом генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Работы по летнему оформлению Лянтора близятся к завершению
В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции