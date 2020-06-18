«КАМАЗ» опрокинулся на югорской трассе

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:30:03+03:00

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В ХМАО накануне, 17 июня, три человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний пассажир, в трех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, около 4 часов утра в Октябрьском районе 63-летний водитель за рулем «КАМАЗа» буксировал транспортное средство «КЕНВОРТ».

- Мужчина, по предварительным данным, не учел видимость в направлении движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель получил травмы, - уточнили в пресс-сслужбе региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, на территории региона сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 22 водителя привлечены к ответственности, 20 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU