18 Июнь 2020 2020-06-18T05:01:22+03:00

Погода в Югре 18 июня: местами сильный дождь и гроза. Фото: Савинов Руслан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 18 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, ночью на востоке округа сильный дождь, гроза. Ветер северный 6-11 м/с, порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +9, +14 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +14 градусов.

В Сургуте наступит облачный день и пройдет небольшой дождь. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9 +11 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день. Ветер северный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +11 градусов.

На Руси этот день называли «Дорофеев день». По погоде отмечали: если Дорофей выдавался теплым да ясным — ждали, что зерно уродится крупным.

ИСТОЧНИК KP.RU