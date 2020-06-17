2020-06-17T16:09:48+03:00
Общество

Автоинспекторы ХМАО напомнили водителям о последствиях разговоров по мобильному телефону при управлении транспортом

Правонарушение влечет штраф
Руслан Савинов
Поделиться:
Автоинспекторы ХМАО напомнили водителям о последствиях разговоров по мобильному телефону при управлении транспортомАвтоинспекторы ХМАО напомнили водителям о последствиях разговоров по мобильному телефону при управлении транспортомФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Разговор по мобильному телефону при управлении транспортным средством – риск автоаварии, возрастающий в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО

- Согласно пункту 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, - напомнили автоинспекторы.

Помните, концентрация внимания водителя должна быть направлена только на дорогу.

- Не пренебрегайте установленными правилами, не подвергайте опасности свою собственную жизнь, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения, - обращаются к югорчанам стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоинспекторы ХМАО напомнили водителям о последствиях разговоров по мобильному телефону при управлении транспортом
Безопасно ли купаться и отдыхать на несанкционированных водоёмах Югры?
Лучший офтальмолог Югры работает в Сургуте
В Югре за сезон случилось 99 природных пожаров: 81 возгорание произошло из-за грозы, в 18 случаях виноват человек
Югорчанка бросила на три дня своих четверых детей дома голодными
«Волонтеры Конституции» расскажут югорчанам о поправках в основной закон
На стене больничного городка Нижневартовска начали рисовать мурал, прославляющий медработников
На Нижневартовский район Югры надвигаются сильный дождь, ветер и гроза
Югорчанин, чтобы скрыть следы преступления, завернул тело друга в линолеум и утопил
Без малого сотню заболевших коронавирусом выявили в Сургуте за сутки
Почти восемь тысяч учащихся напишут ГИА на 115 пунктах сдачи в Югре
Отреставрированную пушку военных времен вернули на площадь Сургута
Детские игровые и спортплощадки Югры проверили на соответствие требованиям безопасности
Мистера и мисс здравоохранения определят в Югре
В Сургутском районе подросткам неоднократно продавали алкоголь
В одном из районов Сургута 17 июня отключат электроэнергию
Югра присоединилась к всероссийской акции защиты бездомных животных
На контроле общественников Сургута: строительство центральной площади города
Погода в Югре 17 июня: умеренный дождь и гроза
Наталья Комарова: «Команда Югры – это все жители региона»
Наталья Комарова выступила перед Президиумом генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Работы по летнему оформлению Лянтора близятся к завершению
В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции