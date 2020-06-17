17 Июнь 2020 2020-06-17T16:09:48+03:00

Автоинспекторы ХМАО напомнили водителям о последствиях разговоров по мобильному телефону при управлении транспортом Фото: pixabay.com

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Разговор по мобильному телефону при управлении транспортным средством – риск автоаварии, возрастающий в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО

- Согласно пункту 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, - напомнили автоинспекторы.

Помните, концентрация внимания водителя должна быть направлена только на дорогу.

- Не пренебрегайте установленными правилами, не подвергайте опасности свою собственную жизнь, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения, - обращаются к югорчанам стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU