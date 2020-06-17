Автоинспекторы ХМАО напомнили водителям о последствиях разговоров по мобильному телефону при управлении транспортом
Разговор по мобильному телефону при управлении транспортным средством – риск автоаварии, возрастающий в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО
- Согласно пункту 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, - напомнили автоинспекторы.
Помните, концентрация внимания водителя должна быть направлена только на дорогу.
- Не пренебрегайте установленными правилами, не подвергайте опасности свою собственную жизнь, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения, - обращаются к югорчанам стражи порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU