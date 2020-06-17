2020-06-17T15:59:42+03:00
Общество

Безопасно ли купаться и отдыхать на несанкционированных водоёмах Югры?

Специалисты взяли пробы воды и песка
Руслан Савинов
Поделиться:
Безопасно ли купаться и отдыхать на несанкционированных водоёмах Югры?Безопасно ли купаться и отдыхать на несанкционированных водоёмах Югры?Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по ХМАО в рамках мониторинга проводит контроль качества воды водоёмов и песка пляжей 17 несанкционированных зон отдыха, наиболее востребованных югорчанами.

- Так, из водоемов отобрано и исследовано: 21 проба воды по санитарно-химическим показателям, из них 15 неудовлетворительных. 54 пробы по микробиологическим показателям, из них 6 неудовлетворительных, 13 проб воды по паразитологическим показателям, из них 2 неудовлетворительных, - сообщили сотрудники Роспотребнадзора Югры.

Таким образом, несмотря на то, что в регионе проводится контроль качества воды водоемов, специалисты не рекомендует купаться в местах, не предназначенных для этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоинспекторы ХМАО напомнили водителям о последствиях разговоров по мобильному телефону при управлении транспортом
Безопасно ли купаться и отдыхать на несанкционированных водоёмах Югры?
Лучший офтальмолог Югры работает в Сургуте
В Югре за сезон случилось 99 природных пожаров: 81 возгорание произошло из-за грозы, в 18 случаях виноват человек
Югорчанка бросила на три дня своих четверых детей дома голодными
«Волонтеры Конституции» расскажут югорчанам о поправках в основной закон
На стене больничного городка Нижневартовска начали рисовать мурал, прославляющий медработников
На Нижневартовский район Югры надвигаются сильный дождь, ветер и гроза
Югорчанин, чтобы скрыть следы преступления, завернул тело друга в линолеум и утопил
Без малого сотню заболевших коронавирусом выявили в Сургуте за сутки
Почти восемь тысяч учащихся напишут ГИА на 115 пунктах сдачи в Югре
Отреставрированную пушку военных времен вернули на площадь Сургута
Детские игровые и спортплощадки Югры проверили на соответствие требованиям безопасности
Мистера и мисс здравоохранения определят в Югре
В Сургутском районе подросткам неоднократно продавали алкоголь
В одном из районов Сургута 17 июня отключат электроэнергию
Югра присоединилась к всероссийской акции защиты бездомных животных
На контроле общественников Сургута: строительство центральной площади города
Погода в Югре 17 июня: умеренный дождь и гроза
Наталья Комарова: «Команда Югры – это все жители региона»
Наталья Комарова выступила перед Президиумом генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Работы по летнему оформлению Лянтора близятся к завершению
В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции