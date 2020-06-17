17 Июнь 2020 2020-06-17T15:59:42+03:00

Безопасно ли купаться и отдыхать на несанкционированных водоёмах Югры? Фото: pixabay.com

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Управление Роспотребнадзора по ХМАО в рамках мониторинга проводит контроль качества воды водоёмов и песка пляжей 17 несанкционированных зон отдыха, наиболее востребованных югорчанами.

- Так, из водоемов отобрано и исследовано: 21 проба воды по санитарно-химическим показателям, из них 15 неудовлетворительных. 54 пробы по микробиологическим показателям, из них 6 неудовлетворительных, 13 проб воды по паразитологическим показателям, из них 2 неудовлетворительных, - сообщили сотрудники Роспотребнадзора Югры.

Таким образом, несмотря на то, что в регионе проводится контроль качества воды водоемов, специалисты не рекомендует купаться в местах, не предназначенных для этого.

ИСТОЧНИК KP.RU