Безопасно ли купаться и отдыхать на несанкционированных водоёмах Югры?
Управление Роспотребнадзора по ХМАО в рамках мониторинга проводит контроль качества воды водоёмов и песка пляжей 17 несанкционированных зон отдыха, наиболее востребованных югорчанами.
- Так, из водоемов отобрано и исследовано: 21 проба воды по санитарно-химическим показателям, из них 15 неудовлетворительных. 54 пробы по микробиологическим показателям, из них 6 неудовлетворительных, 13 проб воды по паразитологическим показателям, из них 2 неудовлетворительных, - сообщили сотрудники Роспотребнадзора Югры.
Таким образом, несмотря на то, что в регионе проводится контроль качества воды водоемов, специалисты не рекомендует купаться в местах, не предназначенных для этого.
ИСТОЧНИК KP.RU