Лучший офтальмолог Югры работает в Сургуте
Врача Сургутской окружной клинической больницы Кристину Краснову признали лучшим офтальмологом ХМАО.
- Общий трудовой стаж Кристины Валерьевны - 15 лет. Все эти годы она - врач-офтальмолог офтальмологического отделения клинической больницы. Участвует в плановых и экстренных операциях. Предпочтение отдает трудным клиническим случаям, - отметили в медучреждении.
Как сообщили в пресс-службе депздрава Югры, Кристина Краснова внедрила в практику работы офтальмологического отделения передовые способы осмотра глазного дня. Это позволило оптимизировать диагностику и лечение больных со сложными патологиями.
ИСТОЧНИК KP.RU