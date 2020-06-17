Лучший офтальмолог Югры работает в Сургуте

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:38:44+03:00

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Врача Сургутской окружной клинической больницы Кристину Краснову признали лучшим офтальмологом ХМАО.

- Общий трудовой стаж Кристины Валерьевны - 15 лет. Все эти годы она - врач-офтальмолог офтальмологического отделения клинической больницы. Участвует в плановых и экстренных операциях. Предпочтение отдает трудным клиническим случаям, - отметили в медучреждении.

Как сообщили в пресс-службе депздрава Югры, Кристина Краснова внедрила в практику работы офтальмологического отделения передовые способы осмотра глазного дня. Это позволило оптимизировать диагностику и лечение больных со сложными патологиями.

ИСТОЧНИК KP.RU