2020-06-17T15:38:44+03:00
Общество

Лучший офтальмолог Югры работает в Сургуте

Стаж работы Кристины Красновой равен уже 15 годам
Руслан Савинов
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Лучший офтальмолог Югры работает в Сургуте. Фото депздрава ХМАО.Лучший офтальмолог Югры работает в Сургуте. Фото депздрава ХМАО.
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Врача Сургутской окружной клинической больницы Кристину Краснову признали лучшим офтальмологом ХМАО.

- Общий трудовой стаж Кристины Валерьевны - 15 лет. Все эти годы она - врач-офтальмолог офтальмологического отделения клинической больницы. Участвует в плановых и экстренных операциях. Предпочтение отдает трудным клиническим случаям, - отметили в медучреждении.

Как сообщили в пресс-службе депздрава Югры, Кристина Краснова внедрила в практику работы офтальмологического отделения передовые способы осмотра глазного дня. Это позволило оптимизировать диагностику и лечение больных со сложными патологиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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