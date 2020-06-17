2020-06-17T14:37:28+03:00
Общество

«Волонтеры Конституции» расскажут югорчанам о поправках в основной закон

Всего в штате добровольцев около 200 помощников
Руслан Савинов
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«Волонтеры Конституции» расскажут югорчанам о поправках в основной закон. Фото правительства региона.«Волонтеры Конституции» расскажут югорчанам о поправках в основной закон. Фото правительства региона.
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В ХМАО с 17 июня по 1 июля будут работать 13 информационных точек, где волонтеры расскажут югорчанам о поправках в Конституцию России, а также о возможностях проголосовать во время выезда из региона.

- Информационные точки расположатся в МФЦ и ТЦ, и будут работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Всего будет работать 13 информационных точек в 9 городах Югры, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что всего в регионе около 200 «Волонтеров конституции»: «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики», активисты работающей молодёжи и парламентского движения, Российского союза молодёжи и другие.

Добровольцев экипируют средствами защиты, а их взаимодействие с людьми будет происходить с соблюдением социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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