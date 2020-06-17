На стене больничного городка Нижневартовска начали рисовать мурал, прославляющий медработников

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:40:49+03:00

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В Нижневартовске в благодарность врачам города рисуют мурал на стене здания.

- Арт-художник Андреи Ольховскии и его команда приступили к своему новому объекту. Они сейчас трудятся над муралом – благодарностью всем медработникам. Мурал – это большое произведение искусства, чаще всего картина или огромное граффити, нанесённое на поверхность стены, - пояснили в пресс-службе думы региона.

Известно, что стрит-арт будет посвящён всем «ангелам в белых халатах», у которых скоро кстати профессиональный праздник.

Также создатели объекта хотят отметить труд всего медперсонала города, который борется с коронавирусом

- Закончить планируем к 19 июня. Главное, чтобы погода была на нашеи стороне, – сообщил Андреи Ольховский.

Добавим, что стена, на которой появится мурал, расположена в центре города на территории больничного городка, где находятся несколько медорганизации .

ИСТОЧНИК KP.RU