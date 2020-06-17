2020-06-17T13:31:15+03:00
Общество

На Нижневартовский район Югры надвигаются сильный дождь, ветер и гроза

Погода сильно испортится завтра, 18 июня
Руслан Савинов
Поделиться:
На Нижневартовский район Югры надвигаются сильный дождь, ветер и грозаНа Нижневартовский район Югры надвигаются сильный дождь, ветер и грозаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ночью 18 июня в Нижневартовском районе ХМАО местами ожидается сильный дождь, гроза, а в течение суток в отдельных районах порывы ветра до 15 - 17 метров в секунду. Об этом стало известно от Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Без особой необходимости не выходите на улицу, не проводите работы на открытом воздухе и на высоте, откажитесь от отдыха на природе, - советуют в пресс-службе МЧС ХМАО.

Югорским автомобилистам следует предусмотреть возможность парковки автомобилей на крытых стоянках, чтобы защитить их от града, а также возможного падения слабозакрепленных конструкций и деревьев при шквалистом ветре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре за сезон случилось 99 природных пожаров: 81 возгорание произошло из-за грозы, в 18 случаях виноват человек
Югорчанка бросила на три дня своих четверых детей дома голодными
«Волонтеры Конституции» расскажут югорчанам о поправках в основной закон
На стене больничного городка Нижневартовска начали рисовать мурал, прославляющий медработников
На Нижневартовский район Югры надвигаются сильный дождь, ветер и гроза
Югорчанин, чтобы скрыть следы преступления, завернул тело друга в линолеум и утопил
Без малого сотню заболевших коронавирусом выявили в Сургуте за сутки
Почти восемь тысяч учащихся напишут ГИА на 115 пунктах сдачи в Югре
Отреставрированную пушку военных времен вернули на площадь Сургута
Детские игровые и спортплощадки Югры проверили на соответствие требованиям безопасности
Мистера и мисс здравоохранения определят в Югре
В Сургутском районе подросткам неоднократно продавали алкоголь
В одном из районов Сургута 17 июня отключат электроэнергию
Югра присоединилась к всероссийской акции защиты бездомных животных
На контроле общественников Сургута: строительство центральной площади города
Погода в Югре 17 июня: умеренный дождь и гроза
Наталья Комарова: «Команда Югры – это все жители региона»
Наталья Комарова выступила перед Президиумом генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Работы по летнему оформлению Лянтора близятся к завершению
В Югру доставили средства защиты для проведения голосования к поправкам Конституции