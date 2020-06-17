На Нижневартовский район Югры надвигаются сильный дождь, ветер и гроза

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:31:15+03:00

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Ночью 18 июня в Нижневартовском районе ХМАО местами ожидается сильный дождь, гроза, а в течение суток в отдельных районах порывы ветра до 15 - 17 метров в секунду. Об этом стало известно от Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Без особой необходимости не выходите на улицу, не проводите работы на открытом воздухе и на высоте, откажитесь от отдыха на природе, - советуют в пресс-службе МЧС ХМАО.

Югорским автомобилистам следует предусмотреть возможность парковки автомобилей на крытых стоянках, чтобы защитить их от града, а также возможного падения слабозакрепленных конструкций и деревьев при шквалистом ветре.

ИСТОЧНИК KP.RU