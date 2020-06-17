2020-06-17T13:01:06+03:00
Происшествия

Югорчанин, чтобы скрыть следы преступления, завернул тело друга в линолеум и утопил

Поиски пропавшего мужчины шли несколько месяцев
Руслан Савинов
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Югорчанин, чтобы скрыть следы преступления, завернул тело друга в линолеум и утопил. Фото УМВД по ХМАО.Югорчанин, чтобы скрыть следы преступления, завернул тело друга в линолеум и утопил. Фото УМВД по ХМАО.
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В полицию Кондинского района еще зимой 2020 года обратился мужчина с просьбой помочь найти пропавшего родственника

- 64-летний брат мужчины в д. Мулымья, в октябре прошлого года перестал выходить на связь. Пропавший гражданин был объявлен в розыск, - пояснили в пресс-службе УМВЛ по ХМАО.

Спустя несколько месяцев труп пропавшего югорчанина обнаружили полицейские в реке Конда. Экспертиза показала, что смерть была насильственная.

- Вскоре оперативники установили подозреваемого. Им оказался местный 45-летний житель. Мужчина сознался и пояснил, что в ходе распития алкоголя между ним и погибшим случилась ссора, - рассказали стражи порядка.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул погибшего в кусок линолеума и утопил в реке.

Сейчас подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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