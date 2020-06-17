2020-06-17T11:40:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Без малого сотню заболевших коронавирусом выявили в Сургуте за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Почти сотню заболевших коронавирусом выявили в Сургуте за суткиПочти сотню заболевших коронавирусом выявили в Сургуте за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 237 новых случаев заболевания коронавирусом в 16 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 8, Сургутский район – 8, Нижневартовский район – 8, Ханты-Мансийск – 12, Сургут – 97, Нефтеюганск – 22, Нижневартовск – 11, Мегион – 8, Советский район – 1, Нягань – 10, Когалым – 15, Радужный – 3, Лангепас – 7, Покачи – 6, Белоярский – 1, Югорск - 20, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 5210.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 43, с симптомами ОРВИ - 137, в бессимптомной форме заболевания – 66. По возрастной структуре: дети – 34, 18-29 лет – 42, 30-49 лет – 102, 50-64 года – 48, старше 65 лет – 11. Контакт из очагов в 118 случаях, в 119 – контакты уточняются.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 24 человека – на ИВЛ, 39 человек – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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