17 Июнь 2020 2020-06-17T11:37:36+03:00

Почти восемь тысяч учащихся напишут ГИА на 115 пунктах сдачи в Югре Фото: pixabay.com

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Глава региона Наталья Комарова акцентировала внимание на вопросах обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках групп детей в связи с приближающимся периодом ГИА.

По данным депобра Югры, пунктов прохождения аттестации на территории региона 115.

- Крайне важно реализовать все меры по созданию безопасных условий, в том числе на дорогах, при перемещении детей в пункты сдачи экзаменов, - акцентировала внимание Наталья Комарова.

- ГИА стартует в начале июля. Ведется активная работа по подготовке. Так, участниками испытаний во всех 115 пунктах сдачи станут почти 8 тысяч учащихся, при этом около 4 тысяч будут доставлены к местам проведения экзаменов организованно, - сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

ИСТОЧНИК KP.RU