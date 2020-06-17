Отреставрированную пушку военных времен вернули на площадь Сургута

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:26:13+03:00

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На Мемориал Славы в Сургуте вернули отреставрированную пушку на место.

- Осторожно выгрузили. Военная реликвия со своей судьбой: во время войны была разбита и погибла. В мирное время нашли, вытащили из болота, починили. Благодаря поисковикам легендарной пушке, из которой наши солдаты громили фашиста, дали вторую жизнь. Шрам от бронебойной пули оставили. Напоминание о жестоких боях, - пояснили в пресс-службе думы Сургута. Реставрация прошла в честь 75-летия Великой Победы.

- Где-то появилась коррозия, где-то краска затерлась, а где-то детишки покрутили. Устранили некоторые ошибки, допущенные при сборке орудия. Дуло пушки опустили – привели в боевое положение, - рассказали реставраторы.

- Эта реставрация – своего рода выражение уважения, чтобы люди, приходящие посмотреть на нее, видели это напоминание о войне – боевое орудие в позиции боевой готовности, - пояснил сургутский депутат Виктор Рябчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU