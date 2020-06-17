17 Июнь 2020 2020-06-17T11:04:47+03:00

Детские игровые и спортплощадки Югры проверили на соответствие требованиям безопасности Фото: pixabay.com

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В преддверии летних каникул в ХМАО правоохранители проверили детские игровые и спортплощадки.

- Выявлено более 40 нарушений, внесено 23 представления, 17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокураторы по ХМАО.

Например, прокуратура Белоярского установила, что обслуживание ряда спортплощадок в муниципалитете проводится нерегулярно и некачественно, некоторые элементы имеют опасные повреждения и неустойчиво закреплены. Нарушения могли стать причиной травмирования детей.

К настоящему моменту детские площадки приведены в соответствие с требованиями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU