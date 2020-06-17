Мистера и мисс здравоохранения определят в Югре

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:12:48+03:00

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Конкурс «Мистер и мисс здравоохранения – 2020» в Югре проведут для популяризации профессии медработников.

- Первый этап в соцсети «Инстаграм» закончился, медорганизации выкладывали в сеть фотографии своих специалистов. При отборе кандидатур в финальный этап учитывалось соблюдение требований конкурса. Всего приняли участие 149 человек из более чем 40 организаций: 27 мужчин и 122 женщины, - сообщили в депздраве ХМАО.

Финалистами стали пять мужчин и пять женщин. Завершающее голосование на звание «Мистер и мисс здравоохранения Югры 2020» пройдет накануне профессионального праздника медиков – в субботу 20 июня.

Известно, что организаторами предусмотрены дополнительные номинации, о которых участники узнают 21 июня в День медработника. Это станет также приятным сюрпризом наряду с объявлением победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU