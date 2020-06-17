2020-06-17T08:56:05+03:00
Общество

В одном из районов Сургута 17 июня отключат электроэнергию

Плановое время работ с 09:00 до 17:00
Руслан Савинов
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В одном из районов Сургута 17 июня отключат электроэнергиюВ одном из районов Сургута 17 июня отключат электроэнергиюФото: pixabay.com
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В районе «Чёрный мыс» Сургута 17 июня будет произведено плановое отключение электроэнергии.

- Отключение связано с проведением плановых работ на КТПН 663.Оно будет произведено 17 июня с 09:00 до 17:00 — ул. Заводская, ул. Затонская, ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Озерная, ул. Щепеткина. Администрация ООО «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства, - пояснили в энергокомпании.

Добавим, что всю необходимую информацию сургутян могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).

Отметим, что Сургутские городские электрические сети» «СГЭС» – распределительная сетевая компания, в собственности предприятия находятся коммунальные электросети на территории Сургута и прилегающих посёлков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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