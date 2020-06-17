На контроле общественников Сургута: строительство центральной площади города

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:55:12+03:00

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Активисты ОНФ Югры взялись за контроль строительства центральной площади в Сургуте.

- Власти города и общественники утвердили новый срок сдачи объекта – 15 августа 2020 года. Подрядчик, чтобы успеть сдать объект по проекту до конца 2019 года, укладывал плитку зимой. Из-за допущенных нарушений весной всё покрытие вздулось и пошло волнами, строители были вынуждены все начать буквально с нуля, - напомнили в пресс-службе ОНФ ХМАО.

- Подрядчик ошибки признал и сегодня всеми способами пытается избежать конфликта и судебных тяжб с властями. В дорожной карте прописан чуть ли ни ежедневный план действий вплоть до середины августа, - сообщил замглавы Сургута Алексей Жердев.

Добавим, что на площади уложили три слоя песка. По проекту вместимость строящейся площади – до 25 тысяч человек. Планируется, что именно здесь город будет отмечать праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU