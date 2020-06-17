17 Июнь 2020 2020-06-17T05:01:38+03:00

Погода в Югре 17 июня: умеренный дождь и гроза. Фото: Савинов Руслан.

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 17 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывами до 15-19 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +12, +17 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают умеренный дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +16 градусов.

В Сургуте наступит облачный день и пройдет небольшой дождь. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16 +21 градус.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день, дождь. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20, +24 градуса.

На Руси этот день называли «Митрофан Навозник». По погоде отмечали: на Митрофана окликали ветер — просили его прислать благодатные, теплые дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU