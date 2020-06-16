2020-06-16T20:29:19+03:00
Политика

Наталья Комарова выступила перед Президиумом генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Глав Югры представила единороссам результаты стратегического развития за десять лет
Ирина Ромашкина
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Губернатор Югры Наталья Комарова представила доклад на заседании Президиума генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Фото: er.ruГубернатор Югры Наталья Комарова представила доклад на заседании Президиума генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Фото: er.ru
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Сегодня, 16 июня, состоялось заседание Президиума генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которого члены собрания выслушали доклады кандидатов на должность губернатора. По видеосвязи о результатах десятилетней работы рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Открывая заседание, секретарь генерального совета партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрей Турчак подчеркнул, что подтверждать свои полномочия кандидатам необходимо реальными делами, конкретными планами и решениями.

– Партия не раз доказывала, что готова брать на себя ответственность в сложных ситуациях, принимать необходимые решения и в последующем их реализовывать. Равно как и губернаторы, чьи кандидатуры мы сегодня на заседании Президиума генсовета рассматриваем, – отметил он. – Когда ты идешь за подтверждением своих полномочий, необходимо, чтобы было что предъявить. Нужно каждый день реальными, конкретными планами и решениями, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это их лучший выбор сегодня.

Глава региона Наталья Комарова в своем докладе остановилась на ключевых достижениях в развитии региона за последнее десятилетие. По ее словам, при формировании окружной «Стратегии-2030» жители округа активно поддержали принцип: Югра – не вахтовая территория, а место постоянного проживания людей. Потому необходимо было создать новую инфраструктуру.

За десять лет в Югре построили 146 детских садов, 44 школы, ввели 8,5 миллионов квадратных метров жилья, появилось 50 новых и реконструированных объектов здравоохранения. С 2010 года построено и реконструировано более 900 км дорог, отремонтировано 1 200 км. Большое внимание уделяется развитию рынка труда, созданию новых рабочих мест.

Глава Югры представила стратегию развития региона на ближайшие пять лет. Она особенно подчеркнула, что команда Югры – это все жители региона. Члены Президиума горячо приветствовали выступление Натальи Комаровой и выразили слова поддержки в ее адрес.

Напомним, 13 сентября в единый день голосования в ряде регионов России пройдут выборы губернаторов. Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что поддержит действующего губернатора Югры Наталью Комарову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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