16 Июнь 2020 2020-06-16T15:47:23+03:00

Работы по летнему оформлению Лянтора близятся к завершению. Фото администрации города.

В городском сквере уже оформили цветочные клумбы

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В Лянторе продолжаются мероприятия по благоустройству городских общественных территорий.

- На сегодняшний момент в городском сквере завершены работы по оформлению цветочных клумб, - сообщили в пресс-службе главы Лянтора.

Работники уже приступили к благоустройству парка имени Аркадия Белоножкина, вдоль реки Пим по улице Набережная.

- Здесь облагораживаются газоны, ведется подготовка цветников к высадке цветочных культур. Часть территории уже заметно преобразилась, и эта работа будет продолжена, - подвели итог власти Лянтора.

ИСТОЧНИК KP.RU