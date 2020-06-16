2020-06-16T15:47:23+03:00
Общество

Работы по летнему оформлению Лянтора близятся к завершению

В городском сквере уже оформили цветочные клумбы
Руслан Савинов
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Работы по летнему оформлению Лянтора близятся к завершению. Фото администрации города.Работы по летнему оформлению Лянтора близятся к завершению. Фото администрации города.
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В Лянторе продолжаются мероприятия по благоустройству городских общественных территорий.

- На сегодняшний момент в городском сквере завершены работы по оформлению цветочных клумб, - сообщили в пресс-службе главы Лянтора.

Работники уже приступили к благоустройству парка имени Аркадия Белоножкина, вдоль реки Пим по улице Набережная.

- Здесь облагораживаются газоны, ведется подготовка цветников к высадке цветочных культур. Часть территории уже заметно преобразилась, и эта работа будет продолжена, - подвели итог власти Лянтора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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