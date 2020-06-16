16 Июнь 2020 2020-06-16T15:21:49+03:00

В Югорске мать оставила двухлетнего ребенка на жаре в машине и ушла за покупками Фото: pixabay.com

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В Югорске полуторогодовалую девочку заперли в салоне автомобиля при температуре воздуха около 30 градусов. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» югорских общественник и блогер Антон Пантин. Инцидент, о котором сообщил активист случился 6 июня.

- На открытой местности на стоянке местного ТЦ в запертой машине оказался юный двухлетний пассажир. Проходившие мимо прохожие, увидев заплаканного, мокрого и с красным оттенком кожи, малыша позвонили в полицию, но не оставив данную ситуацию, люди начали предпринимать меры к вызволению маленького «пленника». Кто-то пытался инициировать отклик сигнализации, кто-то начал принудительно опускать чуть-чуть приоткрытое окно, а кто-то обратился к администрации ТЦ для поиска владельца транспорта, - сообщил Антон Пантин.

Он уточнил, что прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили водителя:

- Водителем и по совместительству мамой оказалась 25-летняя жительница Советского, которая приехала за покупками с дочкой, - подвел итог блогер.

Добавим, после установления всех обстоятельств водителя привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU