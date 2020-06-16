Показатель летальности от коронавируса в Югре не вызывает тревоги у специалистов
Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса. Одно из основных информационных сообщений с мероприятия: показатель летальности, связанный с инфекцией, не вызывает тревог у специалистов окружного управления Роспотребнадзора.
- Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе фиксируется на отметке ниже среднеокружного в 16 муниципалитетах. На очаги по месту работы и в семьях приходится 57% заразившихся коронавирусом в Югре, - добавила Наталья Комарова.
Также стало известно, что в регионе увеличивается доля подтвержденных случаев с неустановленными источниками инфекции:
- Это связано с большим охватом тестирования людей, у которых COVID-19 протекает без симптомов, - сообщила глава ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU