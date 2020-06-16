2020-06-16T15:15:09+03:00
Общество

Показатель летальности от коронавируса в Югре не вызывает тревоги у специалистов

В регионе увеличивается доля случаев с неустановленными источниками инфекции
Руслан Савинов
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Показатель летальности от коронавируса в Югре не вызывает тревоги у специалистовПоказатель летальности от коронавируса в Югре не вызывает тревоги у специалистовФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса. Одно из основных информационных сообщений с мероприятия: показатель летальности, связанный с инфекцией, не вызывает тревог у специалистов окружного управления Роспотребнадзора.

- Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе фиксируется на отметке ниже среднеокружного в 16 муниципалитетах. На очаги по месту работы и в семьях приходится 57% заразившихся коронавирусом в Югре, - добавила Наталья Комарова.

Также стало известно, что в регионе увеличивается доля подтвержденных случаев с неустановленными источниками инфекции:

- Это связано с большим охватом тестирования людей, у которых COVID-19 протекает без симптомов, - сообщила глава ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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