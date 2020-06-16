Более ста предпринимателей Сургута получили финансовую поддержку

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:08:04+03:00

На эти цели выделено более 28 млн. рублей

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Власти Сургута продолжают оказывать поддержку представителям малого и среднего бизнеса во время пандемии и сложной эпидобстановки.

- На эти цели выделено более 28 млн. рублей из бюджета города. Первые выплаты предпринимателям поступили в мае. К середине июня более 15 млн. рублей направлены в качестве поддержки на счета сургутских бизнесменов, - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

В отделе развития предпринимательства отметили, что наибольшим спросом пользуются направления поддержки по компенсации затрат на аренду нежилых помещений, покупке оборудования и лицензионных программных продуктов.

Добавим, что предприниматели могут компенсировать затраты на приобретение дезинфицирующих средств, контрольно-кассовой техники. Поддержка также поможет возместить расходы, связанные с участием в выставках и ярмарках.

ИСТОЧНИК KP.RU