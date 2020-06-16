Более ста предпринимателей Сургута получили финансовую поддержку
Власти Сургута продолжают оказывать поддержку представителям малого и среднего бизнеса во время пандемии и сложной эпидобстановки.
- На эти цели выделено более 28 млн. рублей из бюджета города. Первые выплаты предпринимателям поступили в мае. К середине июня более 15 млн. рублей направлены в качестве поддержки на счета сургутских бизнесменов, - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.
В отделе развития предпринимательства отметили, что наибольшим спросом пользуются направления поддержки по компенсации затрат на аренду нежилых помещений, покупке оборудования и лицензионных программных продуктов.
Добавим, что предприниматели могут компенсировать затраты на приобретение дезинфицирующих средств, контрольно-кассовой техники. Поддержка также поможет возместить расходы, связанные с участием в выставках и ярмарках.
ИСТОЧНИК KP.RU