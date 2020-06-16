В 2020 году на югорских дорогах пострадали 15 детей-велосипедистов
С наступлением велосезона в ХМАО формулировки в сводках ГИБДД наподобие «Пересекал проезжую часть на велосипеде», «Наехал на движущийся автомобиль», «Выехал из-за припаркованного автомобиля» встречаются всё чаще.
- В 2020 году в Югре уже произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с участием юных велосипедистов, десять из которых – по собственной неосторожности детей, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.
Автоинспекторы просят родителей не оставлять без присмотра юных велосипедистов на улице и во дворах, регулярно проводить с ними беседы о правилах безопасного поведения при управлении двухколесным другом.
- Акцентируйте внимание детей на том, что при пересечении дороги, нужно сойти с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода по пешеходному переходу, - пояснили специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU