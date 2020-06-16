2020-06-16T14:36:13+03:00
Общество

В 2020 году на югорских дорогах пострадали 15 детей-велосипедистов

Одна из причин инцидентов - собственная неосторожность детей
Руслан Савинов
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В 2020 году на югорских дорогах пострадали 15 детей-велосипедистов. Фото ГИБДД по ХМАО.В 2020 году на югорских дорогах пострадали 15 детей-велосипедистов. Фото ГИБДД по ХМАО.
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С наступлением велосезона в ХМАО формулировки в сводках ГИБДД наподобие «Пересекал проезжую часть на велосипеде», «Наехал на движущийся автомобиль», «Выехал из-за припаркованного автомобиля» встречаются всё чаще.

- В 2020 году в Югре уже произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с участием юных велосипедистов, десять из которых – по собственной неосторожности детей, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

Автоинспекторы просят родителей не оставлять без присмотра юных велосипедистов на улице и во дворах, регулярно проводить с ними беседы о правилах безопасного поведения при управлении двухколесным другом.

- Акцентируйте внимание детей на том, что при пересечении дороги, нужно сойти с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода по пешеходному переходу, - пояснили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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