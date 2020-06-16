16 Июнь 2020 2020-06-16T13:39:25+03:00

Сургутянка при сделках с недвижимостью обманула клиентов на миллионы рублей Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Сургуте вынесли приговор по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы. Женщину признали виновной по статье «Мошенничество».

- Установлено, что с октября 2012 года по июль 2017 года женщина была генеральным директором организации, оказывающей сопровождение в оформлении сделок с недвижимостью:

- Она обещала обратившимся в ее фирму клиентам содействие в получении кредитов в банках и покупке квартир. Получив от граждан югорчан более 7 млн рублей, она обязательства не выполнила, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Отметим, что суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. С нее также взыскали причиненный преступлениями ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU