Сургутянка при сделках с недвижимостью обманула клиентов на миллионы рублей
В Сургуте вынесли приговор по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы. Женщину признали виновной по статье «Мошенничество».
- Установлено, что с октября 2012 года по июль 2017 года женщина была генеральным директором организации, оказывающей сопровождение в оформлении сделок с недвижимостью:
- Она обещала обратившимся в ее фирму клиентам содействие в получении кредитов в банках и покупке квартир. Получив от граждан югорчан более 7 млн рублей, она обязательства не выполнила, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Отметим, что суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. С нее также взыскали причиненный преступлениями ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU