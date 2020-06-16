16 Июнь 2020 2020-06-16T12:48:06+03:00

Часть дачных участков под Нижневартовском до сих пор остаются подтопленными. Фото МЧС по ХМАО.

При этом жилые строения не пострадали от воды

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За минувшую неделю вода полностью освободила подтопленные участки в населенных пунктах Теги, Дёминская, Пугоры, Анеева и Берёзово.

- Остаются подтопленными участки в садово-огороднических товариществах Нижневартовска и приусадебные участки в населенном пункте Пашторы Белоярского района, при этом жилые строения не подтоплены, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В районе Нижневартовска уровень воды на реке Обь находится на отметке 918 см.

- В пойменной части реки частично подтоплены заброшенные и садово-огороднические участки без жилых строений и постоянно проживающих людей, - поясняют спасатели.

Напомним, критическим для Нижневартовска является отметка 940 см, при которой возможно подтопление жилых строений.

Проводится ежедневный мониторинг, территорию патрулирует катер и беспилотный летательный аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU