Часть дачных участков под Нижневартовском до сих пор остаются подтопленными
За минувшую неделю вода полностью освободила подтопленные участки в населенных пунктах Теги, Дёминская, Пугоры, Анеева и Берёзово.
- Остаются подтопленными участки в садово-огороднических товариществах Нижневартовска и приусадебные участки в населенном пункте Пашторы Белоярского района, при этом жилые строения не подтоплены, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В районе Нижневартовска уровень воды на реке Обь находится на отметке 918 см.
- В пойменной части реки частично подтоплены заброшенные и садово-огороднические участки без жилых строений и постоянно проживающих людей, - поясняют спасатели.
Напомним, критическим для Нижневартовска является отметка 940 см, при которой возможно подтопление жилых строений.
Проводится ежедневный мониторинг, территорию патрулирует катер и беспилотный летательный аппарат.
ИСТОЧНИК KP.RU