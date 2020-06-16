2020-06-16T12:40:38+03:00
Происшествия

Югорчанин получил по почте посылку с наркотиком

Внутри были емкости с коричневой жидкостью
Руслан Савинов
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Югорчанин получил по почте посылку с наркотиком. Фото УМВД Югры.Югорчанин получил по почте посылку с наркотиком. Фото УМВД Югры.
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Полиция Нефтеюганска получила оперативную информацию о том, что местный житель приобрел наркотическое вещество по почте.

- Посылку изъяли полицейские. Внутри нее оказалась коробка со свертком, где были обнаружены емкости с коричневой жидкостью, - рассказали в пресс-службе УМВД во ХМАО.

В лаборатории исследование показало, что изъятое вещество – «синтетика» общей массой 2,30 граммов.

- Безработный 40-летний нефтеюганец признался, что купленное в интернете вещество планировал употреблять лично, - пояснили стражи порядка.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ». Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Сейчас югорчанин заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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