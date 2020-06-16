Югорчанин получил по почте посылку с наркотиком
Полиция Нефтеюганска получила оперативную информацию о том, что местный житель приобрел наркотическое вещество по почте.
- Посылку изъяли полицейские. Внутри нее оказалась коробка со свертком, где были обнаружены емкости с коричневой жидкостью, - рассказали в пресс-службе УМВД во ХМАО.
В лаборатории исследование показало, что изъятое вещество – «синтетика» общей массой 2,30 граммов.
- Безработный 40-летний нефтеюганец признался, что купленное в интернете вещество планировал употреблять лично, - пояснили стражи порядка.
Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ». Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Сейчас югорчанин заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU