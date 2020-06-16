Культурная онлайн-программа на 16 июня для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Государственная библиотека Югры. Что: Конкурс МЧС «Мир на кончиках пальцев». Когда: в течение дня. Где.
2. Городской драматический театр Нижневартовск. Что: Литературные чтения «Голоса». Когда: в течение дня. Где.
3. Сургутская филармония. Что: Концертная программа для всей семьи «PRO танец». Ансамбль танца «Калинка», художественный руководитель – Эдуард Михайлов. Когда: 16 июня 18.00. Где.
4. Библиотечно-информационная система Нягань. Что: «Базар головоломок», онлайн-подборка игр кроссвордов, ребусов, шарад. Когда: в течение дня. Где.
ИСТОЧНИК KP.RU