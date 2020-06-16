2020-06-16T11:39:55+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 16 июня для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 16 июня для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 16 июня для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственная библиотека Югры. Что: Конкурс МЧС «Мир на кончиках пальцев». Когда: в течение дня. Где.

2. Городской драматический театр Нижневартовск. Что: Литературные чтения «Голоса». Когда: в течение дня. Где.

3. Сургутская филармония. Что: Концертная программа для всей семьи «PRO танец». Ансамбль танца «Калинка», художественный руководитель – Эдуард Михайлов. Когда: 16 июня 18.00. Где.

4. Библиотечно-информационная система Нягань. Что: «Базар головоломок», онлайн-подборка игр кроссвордов, ребусов, шарад. Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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